Рада ЄС запровадила санкції проти Китаю через Гонконг



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У Євросоюзі будуть враховувати наслідки законодавства Китаю про національну безпеку під час розгляду питань притулку, міграції, віз та політики проживання

ЄС запроваджуються обмеження на експорт до Китаю обладнання та технологій, які можуть використовуватися в Гонконгу для репресій або кібернагляду

Рада Європейського союзу ухвалила санкції проти Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу. Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Зокрема, зазначається, що ЄС запроваджуються обмеження на експорт до Китаю обладнання та технологій, які можуть використовуватися в Гонконгу для репресій або кібернагляду.

Також у Євросоюзі будуть враховувати наслідки законодавства Китаю про національну безпеку під час розгляду питань притулку, міграції, віз та політики проживання.

Водночас будуть розширені можливості фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу. ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу.

Рада ЄС закликає до кінця року провести огляд імплементації китайського закону про національну безпеку і впливу пакета заходів реагування ЄС.

У такий спосіб Євросоюз висловив серйозну стурбованість з приводу закону про національну безпеку Гонконгу, прийнятого Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року.

«Висновки підтверджують підтримку ЄС високого ступеня автономії Гонконгу за принципом «Одна країна, дві системи» та солідарність з жителями Гонконгу, встановлюючи пакет узгоджених заходів реагування в різних сферах», - йдеться у заяві.

Як відомо, законодавчі збори Китаю схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб.

США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону та заявили про можливість запровадження санкцій. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.