  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Греції ввели масковий режим у громадських місцях

    • Розсилка
    У Греції ввели масковий режим у громадських місцях

    Обов'язковий масковий режим набирає чинності з 29 серпня

    Уряд Греції прийняв рішення ввести обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях. Таке рішення було прийняло у зв'язку зі збільшенням кількості випадків інфікування коронавірусом.

    Про це повідомив заступник міністра у справах захисту громадян Греції Нікос Хардаліас, передає Ekathimerini.

    Так, з середи, 29 серпня, носіння масок буде обов'язковим для співробітників і відвідувачів на держпідприємствах і організаціях, банках, офісах обслуговування відвідувачів, продовольчих магазинах (окремих булочних, супермаркетах тощо), промтоварних магазинах, перукарнях, салонах краси.

    Відзначимо, що в магазинах, держорганізаціях та інших громадських місцях і раніше діяла вимога про обов'язкове носіння масок, але воно відносилося до працівників, а відвідувачам - лише рекомендувалося.

    У громадському транспорті всі повинні носити маски, а в супермаркетах це правило було поширене на відвідувачів ще минулого тижня.

    Нагадаємо, що громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

    Там перебували 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни зробили виняток, як для студентки.

    Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

    У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

    Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

     Читайте також: Поїздка за кордон. Які аналізи на Covid-19 потрібні і де їх здавати
    МЗС ЄС Греція українці уряд кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ