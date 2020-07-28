У Греції ввели масковий режим у громадських місцях



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Обов'язковий масковий режим набирає чинності з 29 серпня

Уряд Греції прийняв рішення ввести обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях. Таке рішення було прийняло у зв'язку зі збільшенням кількості випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомив заступник міністра у справах захисту громадян Греції Нікос Хардаліас, передає Ekathimerini.

Так, з середи, 29 серпня, носіння масок буде обов'язковим для співробітників і відвідувачів на держпідприємствах і організаціях, банках, офісах обслуговування відвідувачів, продовольчих магазинах (окремих булочних, супермаркетах тощо), промтоварних магазинах, перукарнях, салонах краси.

Відзначимо, що в магазинах, держорганізаціях та інших громадських місцях і раніше діяла вимога про обов'язкове носіння масок, але воно відносилося до працівників, а відвідувачам - лише рекомендувалося.

У громадському транспорті всі повинні носити маски, а в супермаркетах це правило було поширене на відвідувачів ще минулого тижня.

Нагадаємо, що громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

Там перебували 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни зробили виняток, як для студентки.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.