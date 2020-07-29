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    У світі

    США ввели санкції проти двох фінансистів «Ісламської держави»

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    США ввели санкції проти двох фінансистів &laquo;Ісламської держави&raquo; - США ввели санкції проти двох фінансистів «Ісламської держави»
    США ввели санкції проти двох фінансистів «Ісламської держави»

    Обидва фігуранти були пов'язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави»

    Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох людей, які забезпечували приховане фінансування терористичного угрупування «Ісламська держава» через свої установи в Сирії й Туреччині.

    Про це йдеться в повідомленні відомства.

    Як уточнюється, ці особи забезпечували фінансову допомогу, матеріальну й технологічну підтримку, а також поставки товарів та послуг осередкам «Ісламської держави» у регіоні.

    Обидва фігуранти були пов'язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави» Фавази Мухаммада Джубайр аль-Раві, проти якого були запроваджені санкції Мінфіну США ще у 2016 році.

    «З того часу мінфін продовжує відстежувати інших членів мережі аль-Раві та асоційованих з ним установ, які забезпечують критично необхідну для ІДІЛ фінансову й матеріально-технічну підтримку», — йдеться у повідомленні.

    При цьому зазначається, що мінфін приурочив введення нових санкцій до зустрічі Групи з протидії фінансування «Ісламської держави». Група об'єднує понад 60 країн та міжнародних організацій та відіграє ключову роль у перешкоджанні доступу ІД до світової фінансової системи.

    ІДІЛ США санкції держава фінансування Ісламська держава
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