США ввели санкції проти двох фінансистів «Ісламської держави»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США ввели санкції проти двох фінансистів «Ісламської держави»

Обидва фігуранти були пов'язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави»

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох людей, які забезпечували приховане фінансування терористичного угрупування «Ісламська держава» через свої установи в Сирії й Туреччині.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Як уточнюється, ці особи забезпечували фінансову допомогу, матеріальну й технологічну підтримку, а також поставки товарів та послуг осередкам «Ісламської держави» у регіоні.

Обидва фігуранти були пов'язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави» Фавази Мухаммада Джубайр аль-Раві, проти якого були запроваджені санкції Мінфіну США ще у 2016 році.

«З того часу мінфін продовжує відстежувати інших членів мережі аль-Раві та асоційованих з ним установ, які забезпечують критично необхідну для ІДІЛ фінансову й матеріально-технічну підтримку», — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що мінфін приурочив введення нових санкцій до зустрічі Групи з протидії фінансування «Ісламської держави». Група об'єднує понад 60 країн та міжнародних організацій та відіграє ключову роль у перешкоджанні доступу ІД до світової фінансової системи.