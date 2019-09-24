Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії



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Громадян Грузії визнали жертвами порушень під час масової депортації 2006 року

Російська Федерація повинна виплатити 10 млн євро компенсації за моральну шкоду, заподіяну групі щонайменше з 1500 громадян Грузії - ЄСПЛ

Комітет міністрів Ради Європи з 23 до 25 вересня перевірятиме виконання Росією рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за позовом громадян Грузії.

Про це повідомляє «Грузия Online».

Зазначається, що у рішенні від 31 січня 2019 року Велика палата ЄСПЛ заявила, що протягом трьох місяців Російська Федерація повинна виплатити 10 млн євро компенсації за моральну шкоду, заподіяну групі щонайменше з 1500 громадян Грузії.

«Усіх їх визнали жертвами порушень під час масової депортації 2006 року. Суд постановив, що ці суми уряд Грузії повинен розподілити серед окремих осіб під наглядом Комітету міністрів протягом 18 місяців з дати виплати або протягом будь-якого іншого періоду, який Комітет вважає за доцільне», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Грузія подала скаргу на дії Росії в ЄСПЛ 25 березня 2007 року. 3 липня 2014-го Європейський суд прийняв рішення по суті, підтримавши Тбілісі. Пізніше в Страсбурзі в рамках справи «Грузія проти Росії» почалися процедури, пов'язані з питаннями компенсації постраждалим.

Що стосується самої постанови, ЄСПЛ дійшов висновку, що восени 2006 року в Російській Федерації була проведена скоординована політика арештів і видворення громадян Грузії. Суд постановив, що своїми діями Москва порушила кілька статей Європейської конвенції прав людини.

Беручи до уваги, що протягом трьох місяців (до 1 травня 2019 року) Росія не виплатила суму, Міністерство юстиції Грузії звернулося до Комітету міністрів Ради Європи з проханням негайно розглянути справу за процедурою посиленого нагляду та провести дебати на найближчому засіданні.

Зазначається, що структура контролює виконання вердиктів Страсбурга на чотирьох регулярних засіданнях протягом року.