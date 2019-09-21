У Тбілісі пройшов антиурядовий мітинг



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Акція зібралася біля резиденції президента Фото: sputnik-georgia

На мітинг вийшли люди, які виступають проти президента країни Саломе Зурабішвілі та засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі

У грузинській столиці Тбілісі в п'ятницю ввечері, 20 вересня, проходив антиурядовий мітинг.

Про це повідомляє «Супутник Грузия».

На мітинг вийшли люди, які виступають проти президента країни Саломе Зурабішвілі через її акти помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єрміністра.

Акція відбувалася біля резиденції президента, яка у серпні з нагоди Дня Успіння Пресвятої Богородиці помилувала 34 засуджених. Троє з них відбували покарання за вбивства, а один був у розшуку. На вулиці Атонели зібралися члени та активісти колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух».

«Ми маємо справу з корупцією, яка панує в адміністрації президента, і з тим, що вона виконує замовлення тільки однієї людини - Бідзіни Іванішвілі. Те, що влада почала розслідування, говорить про те, що вони перебувають у вкрай важкому становищі жінки, яку вони називають президентом Грузії», - заявив учасник акції.

Нагадаємо, у Запоріжжі на Майдані Героїв відбулась акція «На межі», учасники якої вимагають, аби президент Зеленський не погоджувався на «формулу Штайнмайєра».

Як раніше повідомляв «Главком», аналогічна акція відбулась в Києві під стінами Офісу президента.