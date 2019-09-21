  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Тбілісі пройшов антиурядовий мітинг

    • Розсилка
    Акція зібралася біля резиденції президента - У Тбілісі пройшов антиурядовий мітинг
    Акція зібралася біля резиденції президента
    Фото: sputnik-georgia

    На мітинг вийшли люди, які виступають проти президента країни Саломе Зурабішвілі та засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі

    У грузинській столиці Тбілісі в п'ятницю ввечері, 20 вересня, проходив антиурядовий мітинг.

    Про це повідомляє «Супутник Грузия».

    На мітинг вийшли люди, які виступають проти президента країни Саломе Зурабішвілі через її акти помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єрміністра.

    Акція відбувалася біля резиденції президента, яка у серпні з нагоди Дня Успіння Пресвятої Богородиці помилувала 34 засуджених. Троє з них відбували покарання за вбивства, а один був у розшуку. На вулиці Атонели зібралися члени та активісти колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух».

    «Ми маємо справу з корупцією, яка панує в адміністрації президента, і з тим, що вона виконує замовлення тільки однієї людини - Бідзіни Іванішвілі. Те, що влада почала розслідування, говорить про те, що вони перебувають у вкрай важкому становищі жінки, яку вони називають президентом Грузії», - заявив учасник акції.

    Нагадаємо, у Запоріжжі на Майдані Героїв відбулась акція «На межі», учасники якої вимагають, аби президент Зеленський не погоджувався на «формулу Штайнмайєра».

    Як раніше повідомляв «Главком», аналогічна акція відбулась в Києві під стінами Офісу президента.

    Читайте також
    акція політика Грузія протест активісти Саломе Зурабішвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ