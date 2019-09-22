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    У світі

    У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах

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    У місті Руставі, що розташоване за 11 км від Тбілісі, вітер зірвав дахи з 15 будинків, вирвав з коренем багаторічні дерева і покидав їх на лінії електропередачі, автомобілі та проїжджу частину - У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах
    У місті Руставі, що розташоване за 11 км від Тбілісі, вітер зірвав дахи з 15 будинків, вирвав з коренем багаторічні дерева і покидав їх на лінії електропередачі, автомобілі та проїжджу частину

    На двох чоловіків впало дерево

    У столиці Грузії Тбілісі і місті Руставі ураганний вітер зі швидкістю близько 27 м/сек повалив дерева, позривав дахи з будинків, пошкодив лінії електропередачі.

    Про це повідомило Громадське телебачення Грузії в суботу, 21 вересня.

    Зазначається, що постраждали дві людини.

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    За інформацією Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії, на вулиці Долідзе в Сабурталінському районі Тбілісі велике дерево впало на двох чоловіків. Вони доправлені у лікарню.

    У місті Руставі, що розташоване за 11 км від Тбілісі, вітер зірвав дахи з 15 будинків, вирвав з коренем багаторічні дерева і покидав їх на лінії електропередачі, автомобілі та проїжджу частину.

    З метою безпеки в Руставі тимчасово закритий Центральний парк культури. Етнофестиваль, проведення якого планувалося в суботу, перенесений на неділю.

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    У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах
    У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах
    У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах
    У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах
    У Грузії ураган позривав дахи та повалив дерева у двох містах

    У Службу з управління надзвичайними ситуаціями у Тбілісі і Руставі надійшло до 230 викликів. Через сильний вітер в оперативний центр за номером 112 продовжують надходити екстрені виклики, здебільшого про повалені дерева і пошкоджені автомобілі.

    Нагадаємо, 18 вересня в Києві в результаті сильних поривів вітру були повалені щонайменше 26 дерев. Співробітники аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду виїжджали на 11 викликів.

    Синоптики попереджали українців про сильні пориви вітру в багатьох регіонах країни. А в Карпатах випав перший осінній сніг.

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