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Ранок у Росії почався з потужного вибуху

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранок у Росії почався з потужного вибуху
Вибух стався поблизу с. Литвинове Невельського району Псковщини
фото ілюстративне

Пошкоджена адмінбудівля нафтопроводу у РФ

У суботу, 27 травня, у Псковській області (Росія) прогримів вибух. Про це повідомив губернатор області Михайло Ведерніков.

«Сьогодні рано-вранці внаслідок вибуху пошкоджена адміністративна будівля нафтопроводу поблизу с. Литвинове Невельського району», - написав він у Telegram.

За його даними, постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють оперативні служби.

Ранок у Росії почався з потужного вибуху фото 1

Нагадаємо, у ніч на суботу, 27 травня, у Бєлгородській області (Росія) знову сталася «бавовна». Російські телеграм-канали повідомляють про вибух у селищі Майський Білгородської області.

Теги: росія вибух пожежа

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