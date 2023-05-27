Ранок у Росії почався з потужного вибуху

Пошкоджена адмінбудівля нафтопроводу у РФ

У суботу, 27 травня, у Псковській області (Росія) прогримів вибух. Про це повідомив губернатор області Михайло Ведерніков.

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«Сьогодні рано-вранці внаслідок вибуху пошкоджена адміністративна будівля нафтопроводу поблизу с. Литвинове Невельського району», - написав він у Telegram.

За його даними, постраждалих немає.

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Наразі на місці події працюють оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 27 травня, у Бєлгородській області (Росія) знову сталася «бавовна». Російські телеграм-канали повідомляють про вибух у селищі Майський Білгородської області.