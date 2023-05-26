Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)

У районі «Азовсталі» у небо здійнявся великий стовп диму

Сьогодні, 26 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі». Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

«В Маріуполі вибух», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі», там великий стовп диму.

Міська рада опублікувала відео після влучання в Маріуполі.

«Інформація буде доповнюватись», – додали у міській раді.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту, де перебував особовий склад армії окупантів. 

Теги: вибух відео Маріуполь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Донеьку пролунало понад п'ять вибухів
В окупованому Донецьку гучно, росіяни заявили про вибухи (відео)
19 травня, 02:20
У ГУР відреагували на те, що в Криму через підрив колії з рейок зійшов вантажний потяг
Колії стомилися і не витримали: розвідка відреагувала на вибух залізниці в Криму
18 травня, 11:28
Вибух у Мелітополі прогримів близько 5:30
Ранок в окупованому Мелітополі почався з гучної «бавовни»
18 травня, 06:57
Володимир Зеленський виступив із промовою
Понад 170 тис. кв. км України – заміновані: звернення Зеленського (відео)
8 травня, 22:21
Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
8 травня, 08:06
Наразі в Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
7 травня, 23:49
«Заступник командира батальйону спецназу «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін
Підрив автомобіля пропагандиста Прилєпіна: з’явилися фото та відео
6 травня, 14:10
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
5 травня, 07:05
Ані Лорак на колінах в центрі Москви оголосила про нове життя
Ані Лорак на колінах в центрі Москви оголосила про нове життя
30 квiтня, 15:54

Події в Україні

Німеччина надасть Україні додаткові системи Iris-T
Німеччина надасть Україні додаткові системи Iris-T
У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Суддя на смерть збив нацгвардійця, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня
Суддя на смерть збив нацгвардійця, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня
Загибель нацгвардійця у ДТП: суддя отримав підозру
Загибель нацгвардійця у ДТП: суддя отримав підозру
Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді
Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
28K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
23K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
11K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
9303
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту