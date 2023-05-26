У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)

У районі «Азовсталі» у небо здійнявся великий стовп диму

Сьогодні, 26 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі». Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В Маріуполі вибух», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі», там великий стовп диму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міська рада опублікувала відео після влучання в Маріуполі.

«Інформація буде доповнюватись», – додали у міській раді.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту, де перебував особовий склад армії окупантів.