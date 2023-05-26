У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
У районі «Азовсталі» у небо здійнявся великий стовп диму
Сьогодні, 26 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі». Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
«В Маріуполі вибух», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі», там великий стовп диму.
Міська рада опублікувала відео після влучання в Маріуполі.
«Інформація буде доповнюватись», – додали у міській раді.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту, де перебував особовий склад армії окупантів.
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