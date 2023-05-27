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«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)
На місці вибуху працюють екстрені служби
фото із соцмережі

На Бєлгородщині нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю 

У ніч на суботу, 27 травня, у Бєлгородській області (Росія) знову сталася «бавовна». Російські телеграм-канали повідомляють про вибух у селищі Майський Білгородської області.

Нібито безпілотник атакував будівлю МВС у селищі. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Після вибухів правоохоронці оточили територію.

На місці працюють екстрені служби.

Подробиці уточнюються.

Офіційних повідомлень російської влади про вибух у селищі поки що не було.

Теги: росія вибух війна безпілотник

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