«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)

На Бєлгородщині нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю

У ніч на суботу, 27 травня, у Бєлгородській області (Росія) знову сталася «бавовна». Російські телеграм-канали повідомляють про вибух у селищі Майський Білгородської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нібито безпілотник атакував будівлю МВС у селищі. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Після вибухів правоохоронці оточили територію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці працюють екстрені служби.

Подробиці уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційних повідомлень російської влади про вибух у селищі поки що не було.