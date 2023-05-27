«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)
На Бєлгородщині нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю
У ніч на суботу, 27 травня, у Бєлгородській області (Росія) знову сталася «бавовна». Російські телеграм-канали повідомляють про вибух у селищі Майський Білгородської області.
Нібито безпілотник атакував будівлю МВС у селищі. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.
Після вибухів правоохоронці оточили територію.
На місці працюють екстрені служби.
Подробиці уточнюються.
Офіційних повідомлень російської влади про вибух у селищі поки що не було.
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