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«Бавовна» у Краснодарі: з’явилися фото та відео з місця прильоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» у Краснодарі: з’явилися фото та відео з місця прильоту
Серйозно пошкоджено дах будівлі
фото із соцмережі

Є прильот у будівлю в центрі Краснодара

У мережі з’явилися фото руйнувань будівлі в центрі російського Краснодара внаслідок нічної «бавовни».

Пошкоджено дах будівлі в районі вулиці Морська в центрі Краснодара. Також у будівлі вибито вікна.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.

Також повідомлялося про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській.

Згодом оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї РФ підтвердив, що в центрі Краснодара був «хлопок», як кажуть в офіційних повідомленнях у Росії.

Теги: війна вибух росія

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