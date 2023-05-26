«Бавовна» у Краснодарі: з’явилися фото та відео з місця прильоту

Є прильот у будівлю в центрі Краснодара

У мережі з’явилися фото руйнувань будівлі в центрі російського Краснодара внаслідок нічної «бавовни».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкоджено дах будівлі в районі вулиці Морська в центрі Краснодара. Також у будівлі вибито вікна.

3 фото На весь екран





Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.

Також повідомлялося про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській.

Згодом оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї РФ підтвердив, що в центрі Краснодара був «хлопок», як кажуть в офіційних повідомленнях у Росії.