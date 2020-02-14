Республіка Сербська починає процес виходу зі складу Боснії та Герцеговини, - Додік
Мілорад Додік: ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, тому що ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, в першу чергу, втручанням міжнародного чинника
Республіка Сербська взяла курс на вихід зі складу Боснії та Герцеговини і не збирається від нього відмовлятися. Про це заявив член президії БіГ від сербів Мілорад Додік, повідомляє сербський телеканал РТРС.
«Ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, тому що ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, в першу чергу, втручанням міжнародного чинника», - сказав Додік.
За його словами, втручання спочатку здійснювалося через верховного представника, а тепер через Конституційний суд. «Якби це було верховенство закону, тут би не вирішували три іноземці та посольства», - сказав Додік.
Він сказав, що час покаже, наскільки серйозними є наміри Республіки Сербської, заявивши, що у Республіки Сербської є вибір між двома варіантами, один з яких - дозволити собі тихо зникнути, інший - бути знищеною через «смертельний» пакет, сформований міжнародним співтовариством разом із боснійською стороною в Сараєво.
Додік наголосив, що ні він, ні хтось інший не має права нехтувати тим фактом, що за Республіку Сербську та свободу її громадян було вбито 29 тис. людей.
«БіГ - це погане місце свободи для сербів. Якщо іноземці не згодні залишити Конституційний суд і дати йому працювати, як і у всіх інших країнах, то Боснії і Герцеговини не існуватиме. Майте це на увазі», - сказав він.
З 12 лютого представники Республіки Сербської припинили брати участь в роботі установ центральної влади БіГ через рішення Конституційного суду БІГ, який, на їхню думку, перевищує свої повноваження, а також через те, що серед суддів КС БіГ є іноземці.
Додік відомий своєю проросійською позицією. Він заявляв про належність Криму Росії і обіцяв відвідати окупований півострів.