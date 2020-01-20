Сербію і Косово вперше за 20 років з’єднає прямий авіарейс



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Прямий авіарейс здійснюватиметься з Белграду до Приштини

Здійснювати пасажирські перевезення між Сербією і Косовим буде німецька авіакомпанія Lufthansa

Прямий авіарейс Белград (Сербія) - Приштина (Косове) буде відновлено через 20 років після закінчення війни.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомляє «Балканський оглядач».

Відзначається, що здійснювати пасажирські перевезення між Сербією і Косовим буде німецька авіакомпанія Lufthansa.

Керівництво компанії оголосило про це під час церемонії в Посольстві США в Берліні, в присутності посла США в Німеччині Річарда Гренелла, де представники авіакомпанії передали Управлінню цивільної авіації Косова лист із проханням до влади Косова запропонувати необхідну підтримку для здійснення польотів.

Також наголошується, що посол Гренелл був призначений у 2019 році спеціальним посланником президента США Дональда Трампа щодо діалогу з Косовим і Сербією.

Як відомо, збройний конфлікт між Сербією і її регіоном Косовим, спалахнув у лютому 1998 року між албанськими повстанцями та Союзною Республікою Югославією.

Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії, і привели до численних жертв серед цивільних осіб з обох сторін. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна не визнає незалежність Косова.