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    У світі

    Сербію і Косово вперше за 20 років з’єднає прямий авіарейс

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    <p>Прямий авіарейс здійснюватиметься з Белграду до Приштини</p> - Сербію і Косово вперше за 20 років з’єднає прямий авіарейс

    Прямий авіарейс здійснюватиметься з Белграду до Приштини

    Здійснювати пасажирські перевезення між Сербією і Косовим буде німецька авіакомпанія Lufthansa

    Прямий авіарейс Белград (Сербія) - Приштина (Косове) буде відновлено через 20 років після закінчення війни.

    Про це в понеділок, 20 січня, повідомляє «Балканський оглядач».

    Відзначається, що здійснювати пасажирські перевезення між Сербією і Косовим буде німецька авіакомпанія Lufthansa. 

    Керівництво компанії оголосило про це під час церемонії в Посольстві США в Берліні, в присутності посла США в Німеччині Річарда Гренелла, де представники авіакомпанії передали Управлінню цивільної авіації Косова лист із проханням до влади Косова запропонувати необхідну підтримку для здійснення польотів.

    Також наголошується, що посол Гренелл був призначений у 2019 році спеціальним посланником президента США Дональда Трампа щодо діалогу з Косовим і Сербією.

    Як відомо, збройний конфлікт між Сербією і її регіоном Косовим, спалахнув у лютому 1998 року між албанськими повстанцями та Союзною Республікою Югославією.

    Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії, і привели до численних жертв серед цивільних осіб з обох сторін. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна не визнає незалежність Косова.

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