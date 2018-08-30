РФ і Китай заблокували в ООН санкції проти російських компаній



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Радбез ООН

Санкції проти російських компаній і суден могли запровадити за співпрацю з Північною Кореєю

США спробували включити до списку санкцій ООН дві судноплавні компанії РФ і шість її суден. Китай і Росія заблокували цю ініціативу.

Про це, посилаючись на AFP, пише Deutsche Welle.

Росія заблокувала запит Сполучених Штатів в ООН про те, щоб організація запровадила санкції проти двох судноплавних компаній РФ і шести її суден за співпрацю з Північною Кореєю.

Росію в цьому, за даними ЗМІ, підтримав основний торговий партнер КНДР - Китай.

Всі 15 країн-членів Ради Безпеки ООН мали можливість внести свої заперечення до 29 серпня.

Зазначимо, що 27 серпня набули чинності нові антиросійські санкції США.

До слова, Україна готує санкції проти 19 російських компаній, які причетні до незаконного будівництва Керченського мосту в анексованому Криму.