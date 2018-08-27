Набули чинності нові антиросійські санкції США



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Санкції вступають в силу з 27 серпня

Санкції США проти Росії через використання хімічної зброї набувають чинності з понеділка, 27 серпня.

Про це повідомляє Daily Times.

Текст закону ще минулого тижня розмістили на cайті офіційного журналу Федерального уряду США. Зазначалося, що вони вступають в силу з 27 серпня.

Загалом санкції США стосуються іноземної допомоги, продажу зброї, фінансування продажу зброї, відмову в кредитуванні, експорту товарів, що стосуються національної безпеки, у Росію.

Санкції охоплюють 5 пунктів:

1. Припинення допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної допомоги, харчування, сільськогосподарських товарів чи продуктів (згідно із Законом про іноземну допомогу від 1961 року).

2. Припинення продажів в Росію зброї будь-яких оборонних товарів, оборонних послуг або проектно-конструкторських послуг; припинення продажів ліцензій на експорт в Росію будь-яких предметів, що входять до списку боєприпасів США (згідно із Законом про експортний контроль).

3. Припинення всього військового фінансування для Росії (згідно із Законом про експортний контроль зброї).

4. Відмова у наданні Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яким департаментом, агенцією чи урядовою організацією Сполучених Штатів, зокрема Експортно-імпортном банком Сполучених Штатів.

5. Заборона на експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій з санкційного списку.

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

Раніше повідомлялося, що США мають намір 27 серпня 2018 року почати новий етап санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері.

Також президент США Дональд Трамп наголосив на солідарності та підтримці Сполучених Штатів незалежної України. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.