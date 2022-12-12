«Родине ничего не угрожало». Росіянка отримала штраф за правду про війну в Україні 

Жительку Красноярська засудили за «дискредитацію» армії окупантів

Мешканку російського Красноярська та місцеву активістку Наталію Подоляк визнали винною за статтею про «дискредитацію збройних сил РФ» за коментарі під постами в соцмережі «ВКонтакті». Про це вона повідомила для російських ЗМІ.

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Дискредитуючими суддя визнала такі коментарі активістки про рашистів: «Вони зараз на чужій землі воюють, а батьківщині нічого не загрожує». «Навіть якщо ви не вважаєте їх братнім і дружнім народом, це не дає нам права окупувати, руйнувати та вбивати на їхній же землі!».

Суд оштрафував її на 30 тис. рублів (приблизно 17,3 тис. грн). Справа була заведена ще на початку жовтня, але рішення щодо неї винесли лише через три з лишком місяці.

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Подоляк не вважає свої коментарі такими, що дискредитують армію РФ, і планує оскаржити рішення суду.

Рік тому Залізничний районний суд заарештував Подоляк на 10 діб за коментар «про ментів» у соцмережі.

У липні Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Подоляк на штраф за нібито напад на поліцейського на акції «Він нам не цар». 25 лютого 2019 року Залізничний районний суд визнав Подоляк винною у «застосуванні небезпечного для здоров'я насильства щодо співробітника поліції». Вона зачепила ногою співробітника МВС, щоб звернути його увагу на людину, якій стало погано, і це було розцінено як напад. Її засудили до штрафу в 150 тис. рублів (приблизно 86,6 тис. грн) та виплати компенсації моральної шкоди у 20 тис. рублів (11,5 тис. грн) поліцейському.

Раніше Наталія Подоляк працювала доцентом кафедри фізичної культури Сибірського федерального університету, її загальний стаж роботи за спеціальністю понад 20 років. Після суду про так званий «напад» контракт із нею не продовжили.

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Нагадаємо, суд у російській Читі назначив 30 тис. рублів штрафу місцевому мешканцю Івану Лосєву за переказ сну із президентом України у соцмережах