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Суд оштрафував юнака за те, що він обматюкав попа Московського патріархату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд оштрафував юнака за те, що він обматюкав попа Московського патріархату
Конфлікт стався біля воріт Петропавлівського храму у селі Хорів
фото ілюстративне

Хлопець під час судово засідання зізнався, що дійсно таке зробив

Райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові із села Хорів, який обматюкав священика Української православної церкви Московського патріархату. Про це передають місцеві ЗМІ.

Як відомо, хлопець ввечері разом з друзями підійшов до церкви та почав знімати звідти український прапор, встановлений біля воріт. До юнака підійшов священик та інші віряни Московського патріархату. Між ними розпочалась суперечка, під час якої юнак нецензурно висловився до священика. Одна з очевидиць зазначила, що хлопець заявляв, що «український прапор не має тут знаходитись».

Юнак під час судового засідання підтвердив, що дійсно таке вчинив. Він пояснив, що тоді вночі разом з двома друзями прийшов до церкви, аби сфотографуватись на фоні храму та українського стягу. Побачивши, що деревина, на якій закріплений прапор, обмотана скотчем, юнак вирішив відмотати його.

Суддя визнав хлопця винним у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і призначив йому 119 грн штрафу. Постанова поки що не набрала законної сили, тож юнак може оскаржити її в апеляційному суді.

Зазначимо, що громада в селі Хорів Острозької громади проголосувала за перехід в Православну церкву України на початку травня цього року. Втім, досі тривають суперечки за місцевий Свято-Петропавліський храм. Наразі питання щодо приналежності храму вирішують у суді.

Нагадаємо, СБУ під час обшуку у адміністрації єпархії УПЦ (МП) на Буковині заскочила в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

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Теги: війна росія окупанти церква

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