Росіянин отримав штраф за сон із Зеленським
Місцевий поділився сновидінням у соцмережах
Суд у російській Читі назначив 30 тис. рублів штрафу місцевому мешканцю Івану Лосєву за переказ сну із президентом України у соцмережах. Про це повідомляє «Сибір. Реалії».
До того ж чоловіка визнали винним за статтею про «дискримінацію» армії РФ через його критику щодо мобілізації на війну в Україну.
Чітинцю наснилося, що його мобілізували й привезли у підготовчий табір, куди ввірвалися ЗСУ із Зеленським. Усіх російських солдат мали розстріляти, проте Івана залишили, бо його сторіси бачив президент України, а також вони привіталися зі словами «Слава Україні!» та «Героям слава!». Після цього росіянин попросив у Зеленського зробити селфі, на що той погодивися.
«Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм», – прокоментував свою справу чітинець.
На засідання суду Іван Лосєв потрапити не зміг, адже ніхто йому про це не повідомив.
Також раніше він висловлювся, що краще передати пляшки в Україну для ЗСУ, щоб вони зробили «коктейлі Молотова» та спалили всіх рашистів. Окрім того, Іван упевнений у перемозі України та захоплюється нашим президентом.
Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.
Нещодавно суд визнав винною у дискредитації армії росіянку через надпис «я люблю свого тата».
До того ж суд у Москві оштрафував «Вікіпедію» за «брехню» про війну в Україні.
Раніше повідомлялося, що російська влада загнала свій народ у віртуальну пастку – це і причиною чому росіяни не бунтують.
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