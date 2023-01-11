Захід дає Україні у 6-7 разів менше бойових машин, ніж потрібно – генерал Романенко

Подальшої активізації військових дій Україні слід чекати уже на початку весни. Надання нових бойових машин забезпечить нашим військовим перевагу над ворогом

Керівництво західних країн рішуче налаштоване на те, аби не допускати явної та швидкої перемоги України у війні, регулюючи та затягуючи процес, за рахунок постачання озброєнь. Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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«Західні партнери надають Україні бойові броньовані машини, але їхня кількість у 6-7 разів менша за ту, скільки запитував генерал Залужний на звільнення захоплених українських територій з початку вторгнення 24 лютого. І це лише щодо бойових машин. Танків узагалі нема. Гаубиці є, але 50, а він просив 300. Тобто у шість разів менше», – заявив військовий.

На думку Романенка, активізації дій військових слід чекати уже з початку весни. А от результат залежатиме від того, наскільки до нього підготуються як окупанти, так і наша армія.

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Плюс до того, нещодавно було узгоджено надання нам нових бойових броньованих машин. «Вони забезпечують наступальні дії. Але передаватимуть їх після 8-тижневого навчання, тобто за два місяці», – коментує Ігор Романенко.

Втім, якщо Росія остаточно програє цю війну, то цілком може знову актуалізуватися питання застосування ядерної зброї, що викликає серйозні побоювання у ЄС, та у решти країн-партнерів України.

Нагадаємо, Україна може отримати від США бойові машини Stryker, втім остаточного рішення про їх передачу ще не ухвалено

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