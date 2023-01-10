У Севастополі гучно: окупанти кажуть про «тренування» ППО

Гауляйтер Развожає каже, що «у місті все спокійно»

Гучні звуки у Севастополі пов'язані з тренуванням розрахунків комплексів протиповітряної оборони. Про це повідомив представник окупаційної влади Михайло Развожаєв, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У наших військових сьогодні тренування розрахунків комплексів ППО: триває робота з навчальними мішенями», – заявив Развожаєв. Він уточнив, що «у місті все спокійно».

Нагадаємо, у Криму зростають ціни на паливо, медикаменти, продукти харчування. Місцеві перевізники відмовляються користуватися так званим «сухопутним коридором» до Криму, оскільки він перебуває на лінії вогню. Через це на півострові зростають ціни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, днями окупанти повідомили про збиті дрони у Севастополі. За словами гауляйтера, системи ППО збили два безпілотники у районі Бельбека – авіабази росіян.

У середу, 4 січня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі чули потужні вибухи у різних районах міста. Зокрема у районі Фруктового та Солдатського.