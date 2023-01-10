Україна може отримати від США бойові машини Stryker: що про них відомо

Остаточного рішення про їх передачу ще не ухвалено

США розглядають можливість відправлення Україні бойових броньованих машин Stryker в рамках нового пакету допомоги. Про це повідомляє Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Страйкери» можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги, за словами представника міністерства оборони, який попросив не називати його імені. Адміністрація може оголосити про новий пакет наприкінці наступного тижня приблизно під час наступного засідання Контактної групи «Рамштайн».

Остаточного рішення про їх передачу ще не ухвалено, і відправку в Україну нового типу бойових машин можуть дещо відкласти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не рахувати інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою», – сказав представник Міноборони США.

Stryker є восьмиколісними бойовими броньованими машинами, створеними General Dynamics Land Systems. Вони відрізняються гарною прохідністю пересіченою місцевістю. Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад Армії США, створених на початку 2000-х років та застосовуються для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою. На бронемашині встановлюється дистанційно керована башта Protector RWS, в яку вмонтований 12,7-мм кулемет M2 «Браунінг» (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Мк19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

Нагадаємо, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з головних тем обговорень була ситуація на фронті.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.