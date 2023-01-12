Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)

Ворог перекинув додаткові сили та засоби для штурму Соледара

У ЗСУ зазначили, що Соледар перебуває під контролем України

Російські війська намагаються захопити Соледар Донецької області, прорвавши оборону воїнів Збройних сил України. Місто має заводи, які виробляють сіль та гіпс, тому є стратегічно важливим для окупантів.

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Українські захисники протягом 11 січня ліквідували одразу понад 100 російських загарбників у районі Соледара. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників.

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Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що Збройні сили України контролюють Соледар Донецької області. Але у місті тривають динамічні бої.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російське військове керівництво використовує у боях під Соледаром та в районі Кремінної десантників, які відступили від Херсона у листопаді.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат.

Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим і потужним ворогом може лише дуже сильна нація», – додала Маляр.

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Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

«Саме оборонці Соледара зараз роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоби навіть якісь його тактичні невеликі успіхи (здобуті надзусиллями та великими втратами), вели до великої «піррової» перемоги», – зазначив Череватий.

За добу 10 січня по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами артилерії. Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Наразі у місті Соледар, за яке щоденно точаться жорстокі бої, перебуває понад пів тисячі цивільних. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що всі люди, які мали бажання виїхати із Соледару до настання найбільш «гарячого» періоду, мали змогу це зробити. Влада області забезпечила їх і транспортом, і виїздом за відпрацьованою схемою евакуації з подальшим переїздом або в середину області, або за її межі.

«Наразі у Соледарі перебуває 523 людини. Деякі з них вирішили виїхати зараз, але це неможливо через інтенсивні бойові дії», – додав Кириленко.

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Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут – Соледар у Донецькій області. «Це означає, що вони можуть обстрілювати наші автівки, які йдуть. Це ускладнює постачання міста», – пояснив радник Офісу президента України.

Також Арестович заявив, що східні околиці Соледар під контролем сил РФ.

У ЗСУ зазначили, що Соледар перебуває під контролем України.

фото: телеграм-канал Реальная Война | Украина Новости

Що кажуть терористи

Терорист та воєнний злочинець Ігор Стрєлков також визнав, що Соледар Донецької області наразі під контролем України.

Натомість ПВК «Вагнера» стверджує, що за останні кілька днів захопила територію у межах Соледара.

Що кажуть іноземні аналітики

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

У ПВК «Вагнера» стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці «успіхи» як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

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Пригожин наголосив 9 січня, що «виключно» підрозділи ПВК «Вагнера» займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі найманці ведуть «запеклі бої за будівлю міської адміністрації».

11 січня Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром. Зазначається, що Росія зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.