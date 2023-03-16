Росія готує нову кібератаку на Україну: деталі від Microsoft

Особливо активна російська команда хакерів випробовує додаткові можливості програм-здирників

Російські хакери готуються до нової хвилі кібератак на Україну та її західних партнерів. Про це йдеться у звіті Microsoft, повідомляє Reuters.

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Згідно з даними звіту, від січня 2023 року російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні і військові об'єкти України та її партнерів. Одна з груп, за словами авторів звіту, «схоже, готується до нової деструктивної кампанії».

Звіт також вказує на те, що особливо активна російська команда хакерів, відома як Sandworm, випробовує додаткові можливості програм-здирників, які можуть бути використані для руйнівних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання.

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Microsoft також повідомляє, що виявила щонайменше дев'ять різних «чистильників» і два типи програм-здирників, які використовувалися проти більш як 100 українських організацій, починаючи з січня 2022 року. Зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході.

«У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб'єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України», – йдеться в звіті.

Як відомо, абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані на Україні. За даними Департаменту кібербезпеки СБУ, у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.