Головна Новини
search button user button menu button

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Кожен може долучитись до збору
фото з відкритих джерел

Кіберчастини у складі ЗСУ виконують задачі разом з бойовими підрозділами

Фонд Повернись живим запустив збір 50 000 000 грн на закупівлю системного, мережевого та іншого обладнання для облаштування дата-центру в одній з частин Збройних Сил України, яка займається протидією російським окупантам у кіберпросторі. Про це повідомляють Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України на своєму Фейсбук та Фонд «Повернись живим».

Кіберчастини у складі ЗСУ виконують задачі разом з бойовими підрозділами. Згідно з воєнною доктриною НАТО, атаки ворога можуть відбуватися у п’ятьох доменах — залежно від того, де і чим ведуться бойові дії. До цих доменів входять операції на землі, на воді, у повітрі, у космосі та в кіберпросторі.

Підрозділи ЗСУ виконують свої задачі відповідно до законів, їх задачі відрізняються від тих, які виконують кіберпідрозділи інших видів Сил оборони.

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ фото 1
Читайте також: «Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
Теги: війна інформаційна війна кібератака кібербезпека допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За могилами «вагнерівців» ніхто не доглядає
«Вагнерівці» масово гинуть на війні проти України. Їхні могили тонуть у бруді
23 лютого, 15:47
Українська військова розвідка використовує всі засоби, дозволені законом
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Ще одна країна закликала своїх громадян терміново виїхати з Росії та Білорусі
Ще одна країна закликала своїх громадян терміново виїхати з Росії та Білорусі
13 лютого, 19:42
Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон
Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон
12 лютого, 10:59
Данілов різко відповів Медведєву, який пророкує Україні «корейський сценарій»
Данілов різко відповів Медведєву, який пророкує Україні «корейський сценарій»
7 лютого, 15:12
Представники української діаспори в США
МЗС має створити спеціальний напрямок для використання можливостей діаспори
5 лютого, 13:56
Уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони
Уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони
4 лютого, 17:13
Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
3 лютого, 16:21
Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні
Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні
26 сiчня, 01:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9578
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8145
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7135
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6966
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6674
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту