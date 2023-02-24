Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ

Кіберчастини у складі ЗСУ виконують задачі разом з бойовими підрозділами

Фонд Повернись живим запустив збір 50 000 000 грн на закупівлю системного, мережевого та іншого обладнання для облаштування дата-центру в одній з частин Збройних Сил України, яка займається протидією російським окупантам у кіберпросторі. Про це повідомляють Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України на своєму Фейсбук та Фонд «Повернись живим».

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Кіберчастини у складі ЗСУ виконують задачі разом з бойовими підрозділами. Згідно з воєнною доктриною НАТО, атаки ворога можуть відбуватися у п’ятьох доменах — залежно від того, де і чим ведуться бойові дії. До цих доменів входять операції на землі, на воді, у повітрі, у космосі та в кіберпросторі.

Підрозділи ЗСУ виконують свої задачі відповідно до законів, їх задачі відрізняються від тих, які виконують кіберпідрозділи інших видів Сил оборони.