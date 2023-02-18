Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії
фото з відкритих джерел

СБУ з початку року нейтралізувала понад 550 кібератак

Абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані саме на нашій державі - у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Якщо минулого року ми нейтралізували більше 4,5 тис. кібератак та критичних кіберінцидентів, то за півтора місяці цього року вже маємо 550 таких атак. Тобто Росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах», – підкреслив Вітюк.

За його словами, основними цілями ворожих кібернападів є об’єкти логістики і транспорту, енергетична галузь України, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси і державні реєстри.

Як наголосив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ, РФ постійно атакує Україну з 2014 року.

За словами представника СБУ, підтримка міжнародних партнерів також допомагає Україні ефективно протистояти ворогу.

«У цій війні ми не тільки відбиваємо атаки російських окупантів, а й ефективно контратакуємо самі. Важлива мета: отримання розвідінформації для наших ЗСУ. Але іноді і просто «даємо їм по зубах», симетрично і навіть набагато потужніше відповідаємо на їх кіберагресію», – резюмував Вітюк.

До слова, Служба безпеки України викрила угрупування в Києві, яке нелегально перевозило людей до тимчасово окупованих Криму та Донецька. 

Теги: кібербезпека кібератака СБУ військові росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можна припустити, що половина боєздатної техніки російської армії вже знищена
Коли закінчиться війна з Росією
29 сiчня, 12:10
В Одесі прилунали потужні вибухи
В Одесі прилунали потужні вибухи
26 сiчня, 09:53
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
20 сiчня, 16:31
Україна має намір звільнити Крим від окупантів
Генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року
21 сiчня, 12:53
США готові передати Україні 30 танків Abrams
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
25 сiчня, 08:11
Міністерство закордонних справ КНР розкритикувало США за знищення китайського аеростату
Китайська куля у повітряному просторі США: Білий дім заговорив про санкції
5 лютого, 20:23
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
4 лютого, 18:13
У Покровську завершено рятувальну операцію. Влада повідомила про жертви
У Покровську завершено рятувальну операцію. Влада повідомила про жертви
15 лютого, 21:48
Воїни «Азовсталі» повернулись до України
Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого
16 лютого, 21:00

Події в Україні

Окупанти вчергове обстріляли Луганщину: є поранена
Окупанти вчергове обстріляли Луганщину: є поранена
Росія посилює ракетні атаки по Україні, - Генштаб
Росія посилює ракетні атаки по Україні, - Генштаб
«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії
«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії
Розвідка оцінили загрозу великого авіаудару по Україні
Розвідка оцінили загрозу великого авіаудару по Україні
Генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі
Генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі
Українські захисники завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра
Українські захисники завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
34K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
14K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
12K
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
12K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
9833
Сьогодні – перша поминальна батьківська субота 2023 року. Що слід робити

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту