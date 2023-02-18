«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії

СБУ з початку року нейтралізувала понад 550 кібератак

Абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані саме на нашій державі - у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

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«Якщо минулого року ми нейтралізували більше 4,5 тис. кібератак та критичних кіберінцидентів, то за півтора місяці цього року вже маємо 550 таких атак. Тобто Росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах», – підкреслив Вітюк.

За його словами, основними цілями ворожих кібернападів є об’єкти логістики і транспорту, енергетична галузь України, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси і державні реєстри.

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Як наголосив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ, РФ постійно атакує Україну з 2014 року.

За словами представника СБУ, підтримка міжнародних партнерів також допомагає Україні ефективно протистояти ворогу.

«У цій війні ми не тільки відбиваємо атаки російських окупантів, а й ефективно контратакуємо самі. Важлива мета: отримання розвідінформації для наших ЗСУ. Але іноді і просто «даємо їм по зубах», симетрично і навіть набагато потужніше відповідаємо на їх кіберагресію», – резюмував Вітюк.

До слова, Служба безпеки України викрила угрупування в Києві, яке нелегально перевозило людей до тимчасово окупованих Криму та Донецька.