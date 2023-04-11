Росія відмовляється забирати з полону деяких своїх громадян: омбудсмен назвав імена

РФ зовсім не дбає про те, щоб повернути своїх громадян

Родичі російських полонених можуть напряму звертатися до Офісу українського омбудсмена

Кремль не бажає повертати додому деяких своїх військових в рамках обміну військовополоненими. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«РФ не хоче повернення додому власних громадян! Росія демонструє, як «цінує» та «турбується» про колаборантів з тимчасово окупованих територій України, однак зовсім не дбає про те, щоб повернути на територію РФ своїх громадян», – заявив він.

Лубінець назвав кілька імен «людей, яких не чекають у своїй країні»: Будка Ігор Олексійович, Єлетін Денис Олександрович, Олійников Олександр Олексійович та Таксюр Яків Ілліч.

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«Росія вирішила їхню долю самостійно – власні громадяни їй нецікаві й вона не прагне їх повернути додому», – додав омбудсмен.

Уповноважений з прав людини закликав батьків та родичів росіян, які перебувають в Україні, звертатися на гарячу лінію 0800501720, на електронну пошту [email protected] або за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

Нагадаємо, вчора Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

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Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.