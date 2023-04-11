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Росія відмовляється забирати з полону деяких своїх громадян: омбудсмен назвав імена

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія відмовляється забирати з полону деяких своїх громадян: омбудсмен назвав імена
РФ зовсім не дбає про те, щоб повернути своїх громадян
фото з відкритих джерел

Родичі російських полонених можуть напряму звертатися до Офісу українського омбудсмена

Кремль не бажає повертати додому деяких своїх військових в рамках обміну військовополоненими. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«РФ не хоче повернення додому власних громадян! Росія демонструє, як «цінує» та «турбується» про колаборантів з тимчасово окупованих територій України, однак зовсім не дбає про те, щоб повернути на територію РФ своїх громадян», – заявив він.

Лубінець назвав кілька імен «людей, яких не чекають у своїй країні»: Будка Ігор Олексійович, Єлетін Денис Олександрович, Олійников Олександр Олексійович та Таксюр Яків Ілліч.

«Росія вирішила їхню долю самостійно – власні громадяни їй нецікаві й вона не прагне їх повернути додому», – додав омбудсмен.

Уповноважений з прав людини закликав батьків та родичів росіян, які перебувають в Україні, звертатися на гарячу лінію 0800501720, на електронну пошту [email protected] або за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

Нагадаємо, вчора Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Теги: росія полон Україна окупанти

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