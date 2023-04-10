Додому з полону повернулися ще 100 українських захисників: наймолодшому 19 років (фото)

Серед звільнених героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань

Сьогодні Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців. Про це повідмоляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу», – йдеться в повідомленні.

Цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців.

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Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

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Нагадаємо, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.