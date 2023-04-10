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Повернення українських захисників з полону: СБУ показала щемливе відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повернення українських захисників з полону: СБУ показала щемливе відео
Половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань
фото: Координаційний штаб

З полону звільнили ще 100 українців: 80 чоловіків і 20 жінок

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео повернення українських захисників з полону. 

«З полону звільнили ще 100 українців: 80 чоловіків і 20 жінок. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Крім того, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

Теги: ЗСУ полон війна окупанти

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