Повернення українських захисників з полону: СБУ показала щемливе відео

Половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань

З полону звільнили ще 100 українців: 80 чоловіків і 20 жінок

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео повернення українських захисників з полону.

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«З полону звільнили ще 100 українців: 80 чоловіків і 20 жінок. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Крім того, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.