З полону повернулися 100 захисників, Рада поновила доплати військовим. Головне за 10 квітня

За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу

Додому з полону повернулися ще 100 українських захисників, Верховна Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим, Рівненщина заборонила Московську церкву. Ці та інші події 10 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деокупація лавр. Почаївська – наступна?

Після виселення верхівки Московської патріархії в Україні з Києво-Печерської лаври логічно постає питання: а що буде із двома іншими українськими лаврами, які також були захоплені Московською церквою. Мова про Свято-Успенську Святогірську лавру на Донеччині, а також Почаївську Успенську лавру на Тернопіллі. Якщо Святогірськ і його лавра вже понад рік страждають від обстрілів окупантів, то у відносно мирному Почаєві досі регулярно проводяться хресні ходи церкви Московського патріархату і під час війни ллється ворожа релігійна та політична пропаганда.

Додому з полону повернулися ще 100 українських захисників: наймолодшому 19 років

Сьогодні Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців. Про це повідмоляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.Ініціаторами законопроєкту є фракція «Європейська солідарність».

Рівненщина заборонила Московську церкву

Рівненська обласна рада провела позачергову сесію, під час якої заборонила діяльність УПЦ (МП) на території регіону. Про це повідомляється на сайті облради.

Як загубили «Мрію»? Що говорять ключові свідки у скандальній справі

Наприкінці березня 2022 року українська армія виганяла з Київської області російських загарбників. Саме тоді, рік тому, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення найбільшого та найпотужнішого літака у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія». За даними слідства, службові особи державного підприємства «Антонов» протягом 30 січня – 24 лютого минулого року неналежно виконали свої службові обов’язки і не зберегли довірене їм майно.

Нагадаємо, триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.