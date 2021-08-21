Росія з листопада минулого року постачає Вірменії зброю

Єреван розширить співпрацю з Росією в частині закупівель та модернізації озброєння

Єреван має намір модернізувати армію у стислі терміни

Росія після 44-денної війни в Карабаху постачала і продовжує постачати Вірменії зброю, Єреван має намір у стислі терміни повністю модернізувати армію, заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

«Від листопада 2020 року, ми отримали озброєння для модернізації та оновлення нашого арсеналу і даний процес був безперервним. Уряд Вірменії має намір повністю модернізувати армію і це завдання буде вирішено в максимально стислі терміни», – сказав він в ефірі Громадського телебачення Вірменії.

Згідно з програмою уряду Вірменії, Єреван розширить співпрацю з Росією в частині закупівель та модернізації озброєння.

«Уряд продовжить процес модернізації озброєння і військової техніки, закупівель нових зразків озброєння. З країнами-партнерами та країнами-союзниками буде здійснюватися більш цільова політика в сфері військової і військово-технічної співпраці», – випливає з програми уряду республіки, текст якої був опублікований на сайті виконавчого органу в середу.

Зазначається, що особливе значення надаватиметься розвитку союзницьких і партнерських відносин у цій сфері, «зокрема, буде розширено співробітництво з Росією, яке буде направлено на збільшення військового потенціалу спільних сил (систем) і забезпечення максимальної взаємодії ЗС двох країн».

«Вірменія розвиватиме і модернізуватиме свої ЗС не для агресії, а для захисту від агресії. Вірменія не має намірів захоплювати території», – йдеться в програмі уряду.

Програму уряду Вірменії ухвалили під час засідання виконавчого органу 18 серпня, і мають намір представити на обговорення парламенту.

Новий уряд Вірменії на чолі з прем’єром-міністром Ніколом Пашиняном сформували за підсумками дострокових парламентських виборів, 20 червня.