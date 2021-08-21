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    Данілов відреагував на санкції Кремля: вважаю найвищою оцінкою моєї роботи

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    Секретар РНБО України Олексій&nbsp;Данілов увійшов до переліку&nbsp;осіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи - Данілов відреагував на санкції Кремля: вважаю найвищою оцінкою моєї роботи

    Секретар РНБО України Олексій Данілов увійшов до переліку осіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи

    Фото з відкритих джерел

    «Такий «подарунок» Москва вирішила зробити до Дня незалежності України» – Данілов

    Росія запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він наголосив, що вважає їх «найвищою відзнакою» своєї роботи. Про це Данілов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

    За його словами, такий «подарунок» Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.

    «Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави», – зазначив Данілов.

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    Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу у напрямку знищення «будь-якої присутності «русского мира» і його агентів впливу в українському житті».

    Нагадаємо, Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

    Раніше Росія прийняла рішення закрити в’їзд в країну на безстроковій основі дев’яти високопоставленим чиновникам з Канади.

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    Теги: Росія санкції Олексій Данілов
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    Данілов відреагував на санкції Кремля: вважаю найвищою оцінкою моєї роботи