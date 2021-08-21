Уряд затвердив план створення президентського університету. Коли розпочне роботу виш

Президентський університет. Його планують звести на ВДНГ у Києві

Формування адміністрації президентського університету та підготовку статутних документів заплановано на наступний рік

Кабінет міністрів затвердив план заходів, необхідних для будівництва та запуску президентського університету. Він розрахований до 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки. Відповідно до плану 1 жовтня 2023 року в університеті має розпочатися освітній процес.

Так, до кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при президентському університеті.

2022 року відбуватиметься формування адміністрації президентського університету та підготовка статутних документів.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників вишу заплановано здійснити до травня 2023 року.

Завершення першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів президентського університету планують у жовтні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що вступити до президентського університету, створення якого анонсував глава держави Володимир Зеленський, зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.

Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

Додамо, що ініціатива Зеленського вже викликала шквал гумору в соціальних мережах.

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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