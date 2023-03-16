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Російські винищувачі – це мотлох: топ-пілот США зганьбив літаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські винищувачі – це мотлох: топ-пілот США зганьбив літаки РФ
фото: wikipedia

Американський пілот зазначив, що в російському літаку навіть немає радара AESA

У разі боїв з американською авіацією російські винищувачі Су-35 просто «мотлох». Про це заявив «Найсмертоносніший пілот F-16» авіації США підполковник у відставці Ден Хемптон в інтерв’ю «Голосу Америки».

Су-35 – це типова російська машина, зауважив Хемптон . «Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але в глибині душі це насправді не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох», – висловився топ-пілот ВПС США.

Пілот зазначив, що в російському літаку навіть немає радара AESA. «AESA радар – це передовий радар із системою електронного сканування (активна фазована антенна решітка), який на 30 років випереджає радар, який знаходиться на Су-35. Також Су-35 - дуже великий. Він має два двигуни. Двигуни димлять. Це легко побачити, його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитись до нього, його видно за 10 миль до того, як він побачить вас, якщо ви колись потрапите у ближній повітряний бій», – пояснив Хемптон.

Також Хемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.

Теги: авіашоу літак пілот винищувач

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