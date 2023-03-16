США готують Україну до контрнаступу: Politico розкрило деталі

Контрнаступ може початись вже в травні.

Сполучені Штати Америки зараз зосереджені на допомозі Україні щодо підготовки до весняного контрнаступу ЗСУ, який, ймовірно, може початися вже у травні. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що до України зараз прямують сотні західних танків та бронемашин, снаряди, спецтехніка для зведення мостів – все, що потрібне для контрнаступу. Крім цього, тільки-но завершили п’ятитижневі навчання 600 бійців ЗСУ, які покращили навички стрільби, медицини, а також керування бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва. Зараз навчання проходить друга партія військових.

Також видання зазначає, що за закритими дверима офіційні особи США наполягають на тому, щоб Київ заощаджував артилерійські боєзапаси, але все одно серед посадовців панує думка, що не треба казати Україні як їй воювати.

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Сам же контрнаступ може початись вже в травні. Київ поки що не визначився зі стратегією, зазначає видання, але у нього є два варіанти. Перший – просуватися на південь через Херсон до Криму, та другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Перший варіант нереалістичний, кажуть чиновники, оскільки Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду. Другий варіант більш ймовірний, кажуть чиновники.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін вкотре нагадав міжнародній спільноті про мужність та незламність Збройних сил України, які перебувають у Бахмуті. Він сказав, що «аплодує завзятості українських солдатів, які проробили дивовижні речі у Бахмуті». За його словами, росіяни продовжують намагатися захопити Бахмут близько семи місяців, але досі не змогли цього досягти.

Триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.