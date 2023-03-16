Збиття безпілотника США у Чорному морі: Кремль погодив дії літака

Про дії двох російських Су-27 у Чорному морі було обізнане керівництво найвищого рівня РФ

Російська влада знала про атаку винищувачів на американський військовий дрон, агресивні дії були завчасно погоджені керівництвом Кремля. Про це заявили американські чиновники, знайомі із розвідданими, повідомляє телеканал NBC News.

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Як зазначається у повідомленні, знищення американського військового безпілотника було погоджено у Кремлі. Це був намір «діяти агресивно під час перехоплення».

Російські літаки скинули авіаційне паливо на MQ-9 Reaper, що є безпрецендентною дією, і двоє офіційних осіб США заявили, що намір полягав у тому, щоб збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження.

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Також чиновники Вашингтона зазначили, що дані щодо того, чи схвалював такі дії особисто Володимир Путін, відсутні. Відомо лише, що про дії двох російських Су-27 у Чорному морі було обізнане керівництво найвищого рівня.

За словами американських чиновників, росіяни уже дісталися місця падіння уламків дрону та проводять активні пошукові роботи. Однак поки немає ознак того, що їм вдалося щось виявити.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США вжили заходів для відключення програмного забезпечення на безпілотнику, щоб росіяни не змогли почерпнути з нього будь-яку високочутливу інформацію, якби вони відновили його фрагменти.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.

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