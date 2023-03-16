Найкращий пілот США готовий воювати за Україну

Ден Гемптон, позивний Two Dogs, брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку

Підполковник у відставці впевнений, що бойові літаки F-16 могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною

Найкращий пілот американських винищувачів F-16, підполковник у відставці Ден Хемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією. Про це льотчик розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».

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«Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто правий, а хто винен... я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховуватиc, – заявив Хемптон

Підполковник у відставці впевнений, що бойові літаки F-16 могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною, але багато що залежить від пілотів.

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«Українські пілоти – відмінні пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж той, до якого вони звикли. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, влаштуватися і оволодіти новим типом, особливо таким передовим, як F-16. До війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту на рік. Коли я літав на F-16, у мене було 200-300 годин на рік, не рахуючи бойових дій», – сказав військовий.

«Найсмертоносніший пілот F-16» американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон, позивний Two Dogs, брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі, включаючи Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім «Повітряніх медалей» ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Нагадаємо, за повідомлення Politico, США зараз зосереджені на допомозі Україні щодо підготовки до весняного контрнаступу ЗСУ, який, ймовірно, може початися вже у травні.