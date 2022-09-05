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Російський журналіст Сафронов отримав 22 роки тюрми

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський журналіст Сафронов отримав 22 роки тюрми
Іван Сафронов був затриманий у 2020 році 
фото з відкритих джерел

Вирок став найсуворішим у практиці судів Росії за статтею про держзраду за останні роки

Російський журналіст і радник голови «Роскосмосу» 32-річний Іван Сафронов визнаний винним у державній зраді в РФ. 5 вересня Московський міський суд засудив його до 22 років колонії суворого режиму та штрафу в розмірі 500 тис. рублів (приблизно 302 тис. грн). Про це повідомляють російські ЗМІ.  

Зазначається, що вирок Сафронову став найсуворішим у практиці судів Росії за статтею про державну зраду за останні роки.

Водночас адвокат колишнього журналіста «Ведомостей» та «Комерсанта» повідомив, що захист Сафронова оскаржуватиме обвинувальний вирок і добиватиметься його виправдання. При цьому він може вийти із умовно-дострокового звільнення через 14 років, передають росЗМІ, посилаючись на органи юстиції.

Радник глави «Роскосмосу» був затриманий у 2020 році. У СІЗО він провів два роки. Весь цей час затриманий не мав права на листування та побачення з рідними. Йому кілька разів пропонували піти на угоду, але він відмовлявся. 

З обвинувального акту російських прокурорів випливає, що Сафронов нібито передавав секретні дані чеському журналісту Мартіну Ларішу та німецькому політологу Дмитру Вороніну, яких російська ФСБ пов'язує з розвідкою їхніх країн. Більше того, Ларіша російська контррозвідка вважає кадровим військовим НАТО.

Сам Сафронов каже, що всю інформацію отримував із відкритих джерел. 

«Не було жодного шпигунства, була журналістика», – сказав Сафронов, виступаючи з останнім словом у Лефортівському суді Москви.  

Як пишуть журналісти видання «Проєкт», проаналізувавши обвинувальний висновок у справі Сафронова вони виявили усі «державні таємниці», в розголошенні яких звинувачують журналіста, у відкритому доступі, а також не знайшли жодного чиновника, який передавав би Сафронову секретні дані.

Нагадаємо, раніше Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил. Це перший вирок в Росії за цією статтею.

 

Теги: росія адвокат журналіст вирок радник звільнення

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