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Суд виніс вироку зраднику, який здав позиції «Азова»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд виніс вироку зраднику, який здав позиції «Азова»
Киянин мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині
фото ілюстративне

Киянин та його спільник отримали по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів

Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону «Азов», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу. З початком повномасштабного вторгнення РФ «повернула» його в Україну.

Киянин мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові.

Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.

Раніше повідомлялося, що Корольовський районний суд Житомира визнав винним чоловіка у державній зраді і призначив п’ять років позбавлення волі. Чоловік сфотографував на телефон залізничний міст через річку Уж у Коростені Житомирської області. А потім передав іноземцю.

Теги: окупанти війна Азов Чернівці державна зрада ворог

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