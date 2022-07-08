Росія ув'язнила на сім років депутата, який виступив проти війни (фото)

Кримінальну справу стосовно Олексія Горінова порушили за новою статтею

Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил. Це перший вирок в Росії за цією статтею, повідомляє Baza.

Горінова звинуватили у змові з іншими депутатами та організованому публічному виступі в інтернеті проти «спецоперації Росії в Україні».

«В результаті Горінов отримав сім років за те, що на засіданні депутатів, яке відбулося 15 березня, він заявив про неприпустимість розважального дозвілля для москвичів, так як «на території сусідньої суверенної держави ведуться бойові дії». Запис засідання оприлюднили в інтернеті, тому слідчий комітет вбачав у діях депутатів «публічне поширення завідомо неправдивої інформації»», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із кінця квітня Горінов перебуває у СІЗО. 7 липня звинувачення зажадало йому сім років колонії.

Кримінальну справу стосовно Олексія Горінова порушили за новою статтею 207.3 Кримінального кодексу Росії (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації). Горінова звинуватили у поширенні «фейків» групою осіб із використанням свого службового становища та за мотивами ненависті чи ворожнечі. Разом із Горіновим обвинуваченою у цій кримінальній справі стала його колега з муніципалітету Олена Котьоночкіна. Вона поїхала із Росії.

Кримінальна справа розслідувалася лише п'ять днів. За версією слідства, під час засідання ради депутатів Красносільського округу Москви Горінов та Котьоночкіна називали війну в Україні «війною», а не «спеціальною операцією» і говорили про загибель українських дітей.

Сам Горінов на дебатах заявив: «Я вважаю, що Росія вичерпала свій ліміт на війни ще у XX столітті. Проте наше сьогодення – це Буча, Ірпінь, Гостомель... П'ять місяців Росія веде військові дії, сором'язливо називаючи їх «спеціальною операцією». Нам обіцяють перемогу та славу. Чому ж чимала частина моїх співгромадян відчуває сором і провину. Чому у нашої країни з'явилося стільки недругів? Можливо, з нами щось не так?».

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