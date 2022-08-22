Колаборанти отримують смішні вироки. Чому український суд такий добрий?

Вчительці, московському попу та рецидивісту, які кликали Путіна, навіть не впаяли штрафу

Верховна Рада на початку березня, відразу після повномасштабного вторгнення російських окупантів, ухвалила закон, яким запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Законотворець вписав нову статтю до Кримінального кодексу (111-1) з максимальним покаранням у вигляді довічного позбавлення волі.

У коментарі «Главкому» нардеп, співавтор закону Єгор Чернєв зауважив: документ підготували ще півтора року тому. Тоді проти ухвалення виступало попереднє керівництво Міністерства внутрішніх справ. Аргументи зводилися до того, що законопроєкт можуть негативно сприйняти громадяни, які живуть на окупованих територіях і яких необхідно реінтегрувати.

«Якби не повномасштабна війна, законопропроєкт і надалі лежав би у столі. Адже щоби потрапити на розгляд, він мав отримати схвальну підтримку у Комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. А цього не було. Коли ж почалася повномасштабна війна, я активізував процес. Дуже важливо було закріпити у Кримінальному кодексі поняття «колабораційна діяльність», застерігаючи громадян України від співпраці з ворогом», – наголосив політик.

Як суди тепер карають прихильників «спецоперації»

«Главком» розібрав кілька вироків, винесених колаборантам вже після 24 лютого.

На початку квітня вчитель інформатики з сільської школи на Одещині зайшов у заборонену в Україні соцмережу «Однокласники» і від свого імені репостнув інформацію про пропагандистський захід, шо відбувався у Росії. У дописі сказано (далі мовою оригіналу зі збереженням авторської лексики): «В России продолжается акция в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса… Сегодня мы собрались, чтобы поддержать наши братские народы из Донецкой и Луганской народных республик, нашего президента. Мы гордимся нашими военнослужащими и ждем их дома».

У суді освітянин щиро розкаявся та визнав вину. Просив Феміду затвердити угоду про визнання винуватості. У результаті суд заборонив йому 15 років обіймати посади в органах влади та місцевому самоврядуванні.

Слюсаря з Харківщини, за те, що він з вікна власної квартири викрикував, що підтримує напад Росії на Україну, позбавили права протягом 12 років обіймати посади у владі.

Пенсіонер з Харківщини вів активні «бойові дії» на просторах «Однокласників». Протягом березня-квітня розміщував ілюстрації з промовистими підписами (далі мовою оригіналу зі збереженням авторської орфографії та пунктуації): «Россию не остановить… Бандеровщина будет уничтожена» (на світлині майоріла літера Z); «Только так или ад… Никогда не воюйте с русскими»; «На Донбассе пленных уже более трех тысяч, и это только начало, ждем новых поступлений, работы тяжелой очень много, да и денацификация пройдет быстрей, тем самым и мир полный, придет скорей».

Коли до пенсіонера завітали правоохоронці, він одразу визнав, що був не правий, проте до суду не прийшов, що не завадило Феміді винести йому покарання – заборона наступні 11 років обіймати посади у владі.

У Житомирі не з кращого боку показали себе настоятель храму УПЦ МП і вчителька української мови. Настоятель розповідав парафіянам, що в Україні немає війни, це прийшов «рускій мір», а російські війська вторглися для знищення «бандерівців», оскільки вони буцімто утискають російську мову. Українські ЗМІ радив не читати, а шукати в інтернеті російські джерела. За це суд позбавив його права обіймати будь-які посади… у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вчителька української мови, схоже, черпала «джерела мудрості» від такого ж настоятеля, стверджуючи, що на території України відбувається «спеціальна військова операція» Збройних сил РФ, яка направлена на «надання допомоги братському українському народу у відстоюванні своїх конституційних прав». Також вона заявляла, що українські ЗМІ брешуть про наслідки окупації російськими військовими території України, а звірства російської армії у Бучі назвала «постановочними відеосюжетами». Суд покарав її забороною працювати в органах влади наступні 10 років. Зараз вчителька, яка розкаялася у скоєному, і піп, який не розкаявся, оскаржують вироки в апеляційному суді.

На Сумщині рецидивіст, який відсидів вісім разів за крадіжки, зберігання наркотиків і незаконне володіння холодною зброєю, лайкав проросійські пости і писав коментарі, підтримуючи російську армію. Зокрема, відеоролик «Битва за Северодонецк» він прокоментував словами: «Ничего, мы им покажем». Йому суд також заборонив на 10 років працювати… в органах влади.

Усі вище перелічені кримінальні епізоди було кваліфіковано у частині першій статті 111-1 «Колабораційна діяльність». Якщо коротко, ця стаття описує, як карати тих, хто публічно заперечує збройну агресію проти України і закликає підтримувати окупантів. На жаль, за такі дії не передбачено навіть штрафу. Усе, що пропонує закон, це позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Співавтор закону Єгор Чернєв у коментарі «Главкому» погодився із тим, що документ потребує змін у частині посилення відповідальності і пояснив певні недоліки документу поспіхом, у якому ухвалювалися зміни.

Не хочеш в армію – йди в «Однокласники»

Адвокат Дмитро Бузанов у розмові з «Главкомом» звернув увагу на ще одну важливу деталь: новий закон може допомогти уникати мобілізації.

«Наприклад, якщо в «Однокласниках» військовозобов’язаний напише про підтримку Путіна, суд його визнає колаборантом. А, відповідно до закону про військовий обов’язок і військову службу, засуджені за колаборціонізм не можуть призиватися до Збройних сил і Територіальної оборони. Що ж виходить? Не хочеш на війну – лайкни в інтернеті картинку з російськими «освободітєлями», – пояснює він.

За словами Бузанова, у Кримінальному кодексі покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах влади на визначений термін або позбавлення права займатися певною діяльністю призначається як додаткове, а у випадку із законом про колабораційну діяльність (ч.1 ст.111-1 ККУ) воно прописане, як основне.

Адвокат намагається зрозуміти внутрішні метання служителів Феміди, котрі виносять рішення за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу. «От що відчуває суддя, призначаючи за колабораціонізм покарання у вигляді заборони займати посади? Це при тому, що підсудний на момент розгляду справи не займає жодної посади в органах влади і не є депутатом місцевих рад. Як адвокат, вважаю, що метою Кримінального процесуального кодексу є виховання і виправлення обвинуваченого, а також попередження нових кримінальних правопорушень. У цьому випадку не бачу ніякої превенції. Лише потенційна шпарина для ухилення від мобілізації», – переконаний Дмитро Бузанов.

То що ж відчувають судді?

«Главком» відшукав цікаву бесіду судді та обвинуваченого у колаборціонізмі. Суддя Приморського районного суду Віктор Попревич судить громадянина Андрія Григоренка. Чоловік у соцмережах дякував диктатору Володимиру Путіну і підтримував так звану «спецоперацію» в Україні.

У соціальній мережі мешканець Одещини дякував Путіну за війну проти України фото sudreporter.org

Підсудний Григоренко уклав угоду про визнання винуватості і просив суд її затвердити. Суддя Попревич відмовився це робити і влаштував своєрідний допит колаборанту. Той постійно відповідав російською мовою (далі мовою оригіналу).

У чому полягає ваше щире каяття?

Был слеп. Не рассмотрел ситуацию.

Як так? У вас була не одна публікація. На вашій сторінці 2413 фото та 35 тисяч заміток. Таке враження, що ви звідти не вилазите.

На протяжении 15 лет я находился в этих «Однокласниках». Если не больше.

Ви починаєте писати (антиукраїнські пости, – «Главком») 7 квітня. Вже війна у розпалі. Я зрозумів би вас, якби це було 7 лютого. Але це 7 квітня. Вже сліпим та глухим було зрозуміло, що відбувається на території України.

Люди ошибаются. Это подвластно каждому возрасту – падать и спотыкаться.

Добре, зрозумів. Ви підписали угоду з прокурором про те, що вас 15 років не будуть призначати на посади. Таке враження, що вам хтось щось пропонує, а ви відмовляєтеся.

Понимаю, что виноват и должен понести наказание.

Яке ж це покарання? Що ви 15 років не будете обіймати посади у державних органах? Так які ж посади ви можете обіймати, якщо у вас освіти немає і ви погано володієте державною мовою. Вам і так не світить державна посада.

Народ же выбирает…

Наступне засідання у справі Григоренка призначено на 23 серпня. І, виходячи з чинного законодавства, судді Попревичу таки доведеться заборонити колаборанту… обіймати посади у владі.

Асортимент покарань розшириться

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив «Главкому», що знає про проблему з неадекватністю покарань за публічне заперечення агресії. За його словами, законопроєкт №7329 має її розв’язати. Наразі проєкт схвалив профільний парламентський комітет. Далі він повинен потрапити на розгляд сесії Ради.

Якщо нардепи приймуть зміни до ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу, колаборантам світитиме шраф від 17 до 34 тис. грн, або близько 200 годин громадських робіт.

Скріншот із законопроєкту, зареєстрованого на сайті Верховної Ради

Норму про заборону обіймати посади в органах влади законотворці пропонують залишити. При цьому є нюанс (якщо це не відкоригують обранці під час розгляду): запропоновані зміни залишають вибір судді під час визначення покарання. Адже великі штрафи, громадські роботи та позбавлення посад, як види покарання, прописані через «або». Це означає, що суддя зможе обирати, покарати порушника гривнею чи, як зараз, заборонити йому обіймати посаду у владі, у яку він, скоріш за все, і так ніколи б не призначався.

Віталій Тараненко, «Главком».