Росія, Іран і Туреччина прийняли декларацію щодо Сирії



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Путін, Роухані і Ердоган провели переговори по Сирії

У декларації 12 пунктів

Президент Росії Володимир Путін, президент Ірану Хасан Роухані і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняли спільну декларацію за підсумками саміту щодо Сирії, який пройшов у Тегерані в п'ятницю, 7 вересня.

«Сьогодні ми прийняли декларацію. Вона відкрита і відверто визначає наш шлях на подальшу взаємодію», - сказав Роухані.

«У декларації 12 пунктів. Наші співробітники підготували дуже гарну декларацію, яку підтвердили три президенти», - повідомив Роухані.

Зазначається, що Іран і Туреччина заявили, що збережуть свою присутність у Сирії.

«Іран присутній у Сирії на прохання законного уряду цієї країни для боротьби з тероризмом. І питання нашої подальшої присутності в Сирії буде вирішуватися на основі цього принципу», - сказав Роухані.

При цьому він назвав варварським і взагалі незаконним втручання в сирійські справи з боку США і заявив про те, що окупаційний режим Ізраїлю, сіоністи, має негайно покинути сирійську територію, оскільки вони ускладнюють досягнення миру.

«Іноземне втручання неприпустиме, воно ускладнює мирне врегулювання», - заявив Роухані, назвавши США та Ізраїль основоположниками окупації, тероризму, агресії, зовнішнього втручання і дискримінації.

У свою чергу Путін заявив, що має незаперечні докази того, що терористи здійснюють і готують різного роду провокації, у тому числі з використанням хімічної зброї.

Російський президент підкреслив, що сирійський законний уряд має поставити під свій контроль усю територію країни. Він зазначив, що вже звільнено 95% території, що останні угруповання екстремістів зосереджені в зоні деескалації в провінції Ідліб. Путін вважає, що зусиллями трьох країн були досягнуті значні результати на сирійському напрямку.

Ердоган, своєю чергою, також заявив, що Туреччина продовжить присутність у регіоні і не допустить посилення терористичних елементів у неї під носом. У підтримці таких організацій він звинуватив США.

Він сказав, що Анкара не хоче, щоб Ідліб перетворився на криваве море, що три країни-гаранти мають надіслати міжнародній спільноті месидж, що вони не допустять нових актів насильства і гуманітарної катастрофи в Ідлібі.

На відміну від своїх колег, Ердоган висловив критику на адресу сирійського керівництва.

«Якщо не стримати режим у Сирії, це може привести до нових трагедій», - сказав він, додавши, що це може призвести до посилення ситуації і краху перспектив політичного врегулювання.

Наступна зустріч буде проведена в Росії.

Окрім того, у найближчі дні представники «трійки» мають намір провести в Женеві зустріч з посланником ООН по Сирії.

Нагадаємо, в рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.

Раніше вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб.