Росія оштрафувала Facebook на $46



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Представники Facebook пояснювали росіянам, що інфраструктура сервісів соцмережі влаштована таким чином, що «дані не сегментовані за географічною ознакою»

Представники Facebook вдруге не з'явилися на засідання суду, тому справу розглянули без них

У РФ суд Таганського району Москви призначив Facebook штраф у сумі 3 тисячі рублів ($46) за відмову надати інформацію про локалізацію персональних даних російських користувачів сервісу.

Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.

«Представники Facebook вдруге не з'явилися на засідання і, за даними суду, не надавали клопотань про перенесення розгляду. У зв'язку з цим справа була розглянута без них», - зазначили у виданні.

У матеріалах справи йдеться, що під час листування Facebook і Роскомнадзора компанія пояснювала регулятору, що інфраструктура сервісів соцмережі влаштована таким чином, що «дані не сегментовані за географічною ознакою».

Роскомнадзор 17 січня отримав від Twitter і Facebook відповіді на запит про локалізацію даних росіян на території РФ.

Голова Роскомнадзора Олександр Жаров заявив, що відповіді не містили конкретики, тому відносно сервісів були складені адміністративні протоколи.