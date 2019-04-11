Штучний інтелект допоможе Facebook у модерації профілів померлих



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З 2009 року в Facebook з'явилася функція «мемориалізації» профілів, яку можуть активувати близькі померлих людей

Компанія Facebook має намір залучити штучний інтелект до модерації профілів померлих користувачів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що штучний інтелект буде запобігати появі нетактовних повідомлень друзям померлого.

«Для модерації профілів людей, про смерть яких ще не повідомили в Facebook, мережа планує використовувати штучний інтелект. Він повинен буде запобігати появі нетактовних повідомлень друзям померлого і появі профілю покійного в несподіваних місцях», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Facebook вважають, що це допоможе вирішити питання з недоречними автоматичними повідомленнями, які пропонують привітати з днем народження або запросити на захід тих, хто вже помер.

З 2009 року в Facebook з'явилася функція «мемориалізації» профілів, яку можуть активувати близькі померлих людей, звернувшись до адміністрації соцмережі.

Як тільки сторінка стає меморіальною, вона перестає з'являтися серед повідомлень, які щодня приходять користувачам. Поруч з ім'ям померлого з'являється статус «В пам'ять про».