У Порошенка заперечили причетність до ролика, де Зеленського збиває вантажівка



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Кадр із відеоролика

У штабі Порошенка теж визнали «чорним» піаром ролик про Зеленського

Передвиборчий штаб Петра Порошенка заперечує причетність до виробництва відеоролика про Володимира Зеленського.

Про це повідомила прес-служба штабу в Facebook.

«У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до «чорного» ролика про кандидата у Президенти Володимира Зеленського з кокаїном», – йдеться в короткому повідомленні штабу.

11 квітня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що порушило кримінальне провадження через відео, «в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка».

Нагадаємо, 10 квітня на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", який пов'язують зі штабом Порошенко, був розміщений ролик, в якому зображений Зеленський, якого збиває фура, після цього на екрані з'являється зображення доріжки кокаїну і напис: «У кожного своя дорога».