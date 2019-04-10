Суд розтлумачив, що можуть робити Порошенко і Зеленський у соцмережах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Колаж з відкритих джерел

Спостерігач намагався довести у суді, що заклики кандидатів у президенти про проведення теледебатів на НСК «Олімпійський» - незаконна агітація

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив офіційному спостерігачеві за виборами президента України у територіальному виборчому окрузі 221 від ГО «Українська Асоціація Акціонерів» Андрію Хільку у задоволенні позову до кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 8 квітня.

На думку позивача, Зеленський і Порошенко порушили Закон України «Про вибори Президента», оскільки до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування та призначення повторного голосування (7 квітня), оприлюднили в соціальній мережі Facebook та у засобах масової інформації відеоролики із закликом взяти участь у теледебатах. Таке відео він вважав агітацією, яка у вказаний проміжок часу була заборонена.

Крім того, Хілько зазначив, що Зеленський висунув незаконну вимогу до Порошенка щодо проведення медичного обстеження з метою виявлення вживання кандидатами наркотичних засобів та алкогольних речовин. Він переконаний, що це є незаконним впливом та тиском на суб'єкта виборчого процесу.

У суді представники обох кандидатів заявили, що спірні відеоролики містять висловлення поглядів та поширенням інформації про погодження на участь у теледебатах.

Водночас суд дійшов висновків, що відеозвернення, які 4 і 5 квітня розповсюдили Володимир Зеленський і Петро Порошенко через їх сторінки у соціальній мережі Facebook, не є агітацією у розумінні положень частини 1 статті 58 Закону № 474, оскільки під час таких аудіовізуальних звернень вказані особи не здійснювали закликів та будь-яких інших дій чи висловлювань щодо спонукання виборців до голосування чи не голосування за певного кандидата на пост президента України.

Аудіовізуальне звернення кандидатів на пост президента, адресовані один до одного, вони є висловлюванням їх намірів, особистої думки щодо проведення та організації, погодження на участь в таких теледебатах, що узгоджується з конституційними та виборчими правами відповідачів.

Крім того, судова колегія зауважила, що жодною нормою законодавства України не заборонено відкрито висловлювати особисті думки, наміри, переконання та пропозиції, в тому числі й через мережу Інтернет, зокрема, у формі аудіовізуального звернення.

«Суд повинен нагадати, що свобода вираження поглядів, гарантована пунктом 1 статті 10 Конвенціїї, становить одну з основних підвалин демократичного суспільства й одну з принципових умов його розвитку та умов самореалізації кожної особи. За умови додержання пункту 2 свобода вираження стосується не лише тієї «інформації» чи тих «ідей», які отримані належним чином або розглядаються як необразливі чи незначні, а й тих, що викликають образу, обурення або неспокій. Такими вимоги плюралізму, терпимості й широти поглядів, без яких «демократичне суспільство» неможливе», - сказано у рішенні апеляційного адмінсуду.

Окремо суд відреагував на доводи позивача щодо тиску Зеленського на Порошенка провести медобстеження перед дебатами. І додав, що ці твердження взагалі не заслуговують на увагу, «оскільки позивач не наділений у встановленому законом порядку повноваженнями щодо захисту особистих прав кандидата у президенти України. Крім того, такі доводи не ґрунтуються на вимогах виборчого законодавства України».

Як відомо, 3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.