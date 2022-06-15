Росіяни виступили проти війни та отримали безглузду помсту (фото, відео)

За висловлення незгоди з війною у Росії передбачена адміністративна відповідальність

У відповідь на протест проти війни росіяни отримали збитки для свого майна

У російському Красноярську невідомі зафарбували вікна у квартирі, де були вивішені за склом український прапор і плакат «Ні війні». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався увечері 14 червня. Жителі квартири висловили свою незгоду із вторгненням російських військ в Україну. Своєю чергою невідомі підігнали автокран та зафарбували частину вікон білою фарбою, щоб приховати прапор та плакат.

Представники компанії, яка обслуговує будинок, запевнили, що вони до інциденту не причетні.

Як видно на кадрах, які оприлюднили низка Telegram-каналів, декілька людей у касках та форменому одязі піднялися на автокрані та зафарбували вікно. Однак, враховуючи низку якість відео, прочитати назву компанії не вдалося.

Зазначимо, що після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, російське цензурне відомство «Роскомнагляд» заблокувало понад 3 тис. сайтів, включаючи соціальні мережі та особисті сторінки користувачів, які виступають проти війни.

Нагадаємо, раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тис. рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня. Чоловік також процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются».

Також жителька російської Тули отримала штраф за зрив наліпки наклейки «Z» з експонату військової техніки у місцевому музеї. Суд вирішив, що своїми діями жінка «підривала довіру до проведення «спеціальної військової операції».

Як відомо, 4 березня у Росії набув чинності так закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тис. рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тис. рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.