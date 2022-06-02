Зірвала наліпку «Z» і підірвала довіру до «спецоперації» Путіна. Суд оштрафував росіянку

Мешканка Тули демонстративно зірвала наліпку з корпусу експонату військової техніки

Мешканка російської Тули визнано винною за зрив наліпки наклейки «Z» з експонату військової техніки. Про це повідомляє місцевий сайт 1tulatv.ru з посиланням пресслужбу управління судового департаменту.

За матеріалами справи 1 травня 2022 року жінка, перебуваючи біля місцевого музею зброї, демонстративно зірвала частину наклейки «Z» із корпусу експонату військової техніки.

«Цим вона підривала довіру до проведення «спеціальної військової операції» із захисту громадян «ДНР» та «ЛНР», оголошеної рішенням президента РФ від 24 лютого 2022 року. Подібні дії є дискредитацією Збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

У підсумку суд призначив їй покарання у вигляді адміністративного штрафу на суму 48 тис. російських рублів.

Раніше у Тулі було оштрафовано одразу двох росіян за дискредитацію збройних сил РФ в Інтернеті. Зокрема, один з них у березні цього року залишив коментар, який дискредитує дії російських військових, під записом про заступника командира розвідроти 106-ї Тульської дивізії ВДВ Георгія Дудорова в одному популярному пабліку. Надалі під час судового засідання чоловік визнав себе винним.

Інший – 20 квітня під час листування в месенджері WhatsApp назвав символіку «V» та «Z», яку використовують російські військовослужбовці, «ганебною».

Суд визнав обох чоловіків винними та призначив кожному штраф у розмірі 40 тис. російських рублів.

Нагадаємо, що в Україні триває 99-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки. За даними Служби безпеки України, під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі. Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні.