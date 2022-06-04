  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Цитуєш Путіна – нариваєшся на штраф. Російський суд виніс несподіване рішення
рус
    У світі

    Цитуєш Путіна – нариваєшся на штраф. Російський суд виніс несподіване рішення

    Росіянин процитував слова Путіна, який заявив, що &laquo;специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану&raquo; - Цитуєш Путіна – нариваєшся на штраф. Російський суд виніс несподіване рішення
    Росіянин процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану»
    фото з соцмереж

    30 тис. російських рублів заплатить ексрадник губернатора Прикам’я

    Дзержинський райсуд Пермі оштрафував на 30 тис. російських рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Про це він написав у соцмережі, повідомляє «Главком».

    За словами Жебелєва, штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня. Чоловік процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются».

    Скріншот з допису «Вконтакте» Жебелєва

    Скріншот з допису «Вконтакте» Жебелєва

    Крім цього, засновник благодійного фонду у своєму дописі використав офіційні цифри міноборони РФ (на 25 березня): загинув 1351 військовослужбовець під час військових дій в Україні, іще 3825 військових отримали поранення.

    «Страшно уявити, яке тоді покарання світить самим чиновникам і відомствам, чиї слова та цифри були наведені. І смішна сума за можливість документально увійти в історію із судовим підтвердженням того, що ти проти вбивства людей. Тим більше її виплачувати поки що не потрібно. Тому що рішення оскаржуватиметься до переможного кінця війни держави зі здоровим глуздом», – наголосив Жебелєв.

    На початку квітня Дзержинський райсуд Пермі виніс штраф Дмитру Жебелєву за «дискредитацію Збройних сил РФ». 6 березня на сторінці у «Вконтакте» він розмістив допис, до якого було додано фотографію, де Дмитро стоїть з плакатом в одиночному пікеті. У тексті допису була фраза: «Чтобы не было и что бы ни было», присвячена загибелі дітей.

    Як відомо, один із ватажків так званої «ДНР», терорист Ігор Гіркін, він же Стрєлков, заявив, що кремлівська «спецоперація» в Україні провалилася, тому Росії необхідно іти на мирні переговори. За словами Гіркіна, Кремль недооцінив супротивника і не врахував, що в Україні є сильна та мотивована армія. Він наголосив, що зараз Україна сміється над реальною «потужністю» російської армії.

    Читайте також: РФ заманює найманців на війну з Україною гумовою лялькою Гіркіна (відео)
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цитуєш Путіна – нариваєшся на штраф. Російський суд виніс несподіване рішення