Цитуєш Путіна – нариваєшся на штраф. Російський суд виніс несподіване рішення

30 тис. російських рублів заплатить ексрадник губернатора Прикам’я

Дзержинський райсуд Пермі оштрафував на 30 тис. російських рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Про це він написав у соцмережі, повідомляє «Главком».

За словами Жебелєва, штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня. Чоловік процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются».

Скріншот з допису «Вконтакте» Жебелєва

Крім цього, засновник благодійного фонду у своєму дописі використав офіційні цифри міноборони РФ (на 25 березня): загинув 1351 військовослужбовець під час військових дій в Україні, іще 3825 військових отримали поранення.

«Страшно уявити, яке тоді покарання світить самим чиновникам і відомствам, чиї слова та цифри були наведені. І смішна сума за можливість документально увійти в історію із судовим підтвердженням того, що ти проти вбивства людей. Тим більше її виплачувати поки що не потрібно. Тому що рішення оскаржуватиметься до переможного кінця війни держави зі здоровим глуздом», – наголосив Жебелєв.

На початку квітня Дзержинський райсуд Пермі виніс штраф Дмитру Жебелєву за «дискредитацію Збройних сил РФ». 6 березня на сторінці у «Вконтакте» він розмістив допис, до якого було додано фотографію, де Дмитро стоїть з плакатом в одиночному пікеті. У тексті допису була фраза: «Чтобы не было и что бы ни было», присвячена загибелі дітей.

Як відомо, один із ватажків так званої «ДНР», терорист Ігор Гіркін, він же Стрєлков, заявив, що кремлівська «спецоперація» в Україні провалилася, тому Росії необхідно іти на мирні переговори. За словами Гіркіна, Кремль недооцінив супротивника і не врахував, що в Україні є сильна та мотивована армія. Він наголосив, що зараз Україна сміється над реальною «потужністю» російської армії.