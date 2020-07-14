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    У світі

    Росіянин втомився від роботи та спалив начальника

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    Потерпілий з важкими опіками був госпіталізований в лікарню - Росіянин втомився від роботи та спалив начальника
    Потерпілий з важкими опіками був госпіталізований в лікарню

    Обвинувачений облив начальника бензином

    У Свердловській області перед судом постане 30-річний росіянин, який живцем спалив свого начальника. Про це повідомило регіональне управління Слідчого комітету Росії.

    За версією слідства, 14 вересня минулого року підозрюваний в стані алкогольного сп'яніння косив траву на провулку Базовому Єкатеринбурга. У якийсь момент він заявив, що втомився і хоче піти додому. При цьому чоловік зажадав оплати за першу половину дня. Після відмови роботодавця заплатити, схопив каністру з паливом для тримера і облив керівника.

    В результаті боротьби йому вдалося підпалити начальника запальничкою і відбігти вбік. Потерпілий миттєво спалахнув, разом з ним загорівся припаркований поруч автомобіль «Газель» і частину тротуару, на який потрапила горюча рідина. Потерпілий з важкими опіками був госпіталізований в лікарню, де через кілька днів помер від отриманих ран. Обвинуваченому вдалося втекти з місця події, але поліцейські відшукали і затримали його.

    Кримінальну справу направили до Свердловського обласного суду для розгляду по суті.

    Нагадаємо, у Росії аспірант переховував тіло вбитого професора у контейнерах з кислотою.

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