Росія: аспірант переховував тіло вбитого професора у контейнерах з кислотою



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Спільник колишнього аспіранта повністю визнав провину

Убивство професора спільник аспіранта пояснив фінансовими труднощами

У Воронезькій області затримали підозрюваних у вбивстві професора хімічного факультету Воронезького державного університету. Про це повідомляє сайт «Вести Воронеж».

За версією слідства, з викладачем розправився його колишній аспірант. Обвинувачений дізнався, що на рахунках чоловіка є близько двох мільйонів рублів. До злочину молодий чоловік залучив свого знайомого.

4 березня вони прийшли в квартиру професора в центрі Воронежа, вбили його, а тіло розчленували. Останки підозрювані перевезли на зйомну квартиру спільника аспіранта. Розчленоване тіло зберігали на балконі в контейнерах з соляною кислотою і хлором. З рахунків убитого за допомогою мобільного телефону вони зняли більше півтора мільйонів рублів.

Чоловік зник 5 березня нинішнього року, коли викладач не вийшов на роботу, його колеги забили тривогу. Зв'язатися з ним не вийшло і у сестри, з якою чоловік щодня зідзвонювався. Жінка одразу звернулася в поліцію, проте розкрити справу вдалося лише через чотири місяці після зникнення професора.

12 липня підозрюваних заарештували, обох відправили в СІЗО на місяць - до 11 серпня. Спільник колишнього аспіранта повністю визнав провину. Свій вчинок він пояснив фінансовими труднощами.

Нагадаємо, у Грузії затримали росіянина Васамбека Бокова, який начебто готував убивство журналіста Георгія Габунії, який рік тому облаяв президента РФ Володимира Путіна у прямому ефірі.

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