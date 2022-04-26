Рашистка у Швеції накинулася на українку (відео)

Цікаво, що людина з такою «кашею» в голові робить у європейській країні?

Скандальну пані вже ідентифікували

У Швеції біля російського посольства росіянка з погрозами та образами накинулася на українку. Літня жінка назвала українську символіку «фашистською» і своєю риторикою нагадала пропагандистські російські виступи.

Як стало відомо, агресивна рашистка – 70-річна Євгенія Денисова, вона ж Євгенія Карлсон.

Як написав у своєму Facebook політтехнолог Юрій Романенко, рашистка з відео – це збірний образ «інтердівчинки» з відомого радянського фільму 32 роки потому, це символ усього російського світу.

«Вона шедеврально за три хвилини відтворила всю суть рашизму, всю суть їхньої антицивілізації, зацикленої на шмотках, пральних машинах, статусах і геть-чисто заперечує гуманізм, етику і просто здоровий глузд… У цьому вся суть рашизму – жити в гівні, намагатися втекти з гівна, але опинившись у нормальній країні, втоптувати в гівно інших і генерувати гівно довкола», – написав Романенко.

Нагадаємо, у радянському фільмі «Інтердівчинка» 1989 року повія вирішила втекти зі СРСР до Швеції. Втекла, але щастя не здобула, бо змогла виїхати з Росії, а от Росію з себе виселити не змогла.